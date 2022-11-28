В Самаре выставили на продажу землю с радиобашней у «Солидарность Арены»

Начальная цена аукциона составляет чуть более 39 млн. рублей. Фото: земля.дом.рф

В Самаре продают земельный участок с радиобашней, расположенный на улице Дальней у стадиона «Солидарность Самара Арена». Информацию о продаже сообщает АО «ДОМ.РФ».

– Земельный участок готовится для жилищного и иного строительства. Расположен рядом с новым стадионом мирового уровня, – отмечается в объявлении.

Площадь участка составляет 9,4 Га. На нем также расположена радиобашня №31 площадью 81 «квадрат». Авторы объявления отмечают, что территория окружена индивидуальными жилыми домами, объектами общественно-деловой застройки и стадионом. При этом район расположения площадки отличается удобной транспортной инфраструктурой.

Начальная цена аукциона составляет 39 050 003 рублей. Прием заявок продлится до 19 декабря. Сам аукцион состоится 23 декабря 2022 года.

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