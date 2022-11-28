В Самарской области 28 ноября 2022 года стартовала «Неделя инноватора»

Каждый день будет посвящен определенному направлению поддержки высокотехнологичного бизнеса. Фото: министерство экономического развития Самарской области

В понедельник, 28 ноября, в региональном центре «Мой бизнес» стартовала «Неделя инноватора». Организаторами бизнес-мероприятия выступили областное минэкономразвития и ГАУ «ЦИК СО», управляющая компания технопарка «Жигулевская долина».

– Мы комплексно подходим к развитию инновационных проектов и технологических стартапов. И такие мероприятия, как «Неделя инноватора» позволяют нам представить весь спектр возможностей тем, кто в них заинтересован, – рассказал министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов.

Мероприятие продлится несколько дней, и каждый из них будет посвящен определенному направлению поддержки высокотехнологичного бизнеса. Старт «Неделе инноватора» дали представители «Сколково» Мария Махаева и Андрей Зверев. Они рассказали участникам о работе платформы поиска исполнителей в сфере НИОКР – Sk RnD Market, а также провели консультации по грантам Фонда.

– Самарская область – один лидирующих региональных операторов, ежегодно занимающий первые места в рейтингах, наш стратегический партнер. Поэтому нам важно подробно представить возможности Сколково местным предпринимателям, – отметила руководитель управления по инновационной инфраструктуре департамента регионального развития Фонда «Сколково» Мария Махаева.

Предстоящая неделя будет насыщенной: участники рассмотрят возможности поддержки инноваций и обсудят ряд актуальных тем.

– Инновации – это вектор экономического развития. Наша задача – обозначить берега этого течения, максимально подробно рассказать о мерах поддержки и компетенциях, действующих в области, – рассказал директор технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко.

Участие в «Неделе инноватора» абсолютно бесплатное. Пройти регистрацию можно по ссылке.

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