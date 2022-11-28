В Самаре обсудили ремонт семи спортивных объектов в 2022 году

Тему обновления объектов физкультуры и спорта подняли на совещании в городской мэрии Фото: администрация Самары

В Самаре в 2022 году приводят в порядок семь спортивных объектов. Какие работы уже успели сделать и что сейчас происходит на площадках, обсудили на еженедельном совещании в городской администрации 28 ноября 2022 года.

Так, сейчас идет капитальный ремонт внутренних помещений физкультурно-спортивного центра «Чайка». Рабочие обновляют спортзал, раздевалки, тренажерный зал, а также ремонтируют отопительную систему. Кроме того, продолжаются работы в спортивно-оздоровительном туристическом центре «Олимп».

В спорткомплексе «Маяк», что в Костромском переулке, ремонтируют тепловой узел, трубы и крышу. Подана заявка в Минспорт на выделение средств для дальнейшего восстановления объекта.

В 2022 году также провели ремонт в спортивных школах олимпийского резерва № 2, 13, 14 и 17. Рабочие обновили внутренние помещения, водопровод, системы канализации и вентиляции, а также кровли зданий.

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