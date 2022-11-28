В самарских парках стартовала установка новогодних елочных комплексов

Заготовка хвойных деревьев ведется в Ново-Буянском лесничестве. Фото: администрация Самары

Парки Самары вовсю заряжаются праздничной атмосферой. В настоящий момент здесь стартовала установка елочных комплексов. В понедельник, 28 ноября, в город прибыли 5 сосен – они появятся в парках им. Щорса, им. Гагарина, «Воронежские озера», «Молодежный», а также в сквере «Дубовая роща». Об этом сообщили в мэрии.

– Сосны заготавливают в Ново-Буянском лесничестве. Там деревья выбирают по нескольким критериям: высота должна быть порядка 5 метров, а ветви не должны быть слишком размашистыми – это важно для удобства транспортировки, – рассказали в администрации Самары.

Как сообщил начальник отдела по организации культурно-массовых мероприятий МАУ «Парки Самары» Алексей Пецин, в парках 50-летия Октября, Победы, Дружбы идет монтаж искусственных елок. Аналогичные работы ведутся в парке им. Гагарина – там будет установлено сразу два комплекса.

Завершить работы планируется в первой декаде декабря.

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