В Самарской области масштабируют наиболее успешный муниципальный опыт помощи семьям участников СВО

Губернатор провел совещание, на котором главы районов рассказали о собственном опыте поддержки семей бойцов. Фото: Андрей Савельев

28 ноября губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное заседание на тему организации помощи семьям участников СВО. О собственном опыте рассказали главы Хворостянского, Кинельского и Большечерниговского районов.

В Хворостянском районе ведется разносторонняя работа: семьям помогают с ремонтом крыши, обеспечивают их дровами, помогают гасить долги по ЖКХ и решают вопросы внеочередного медицинского обслуживания пенсионеров.

– Двум семьям отремонтировали системы отопления, трем – поставили солому и сено. Еще две семьи обеспечены зерном для ЛПХ, – рассказал глава муниципалитета Виктор Махов.

Еще одна заявка касалась обеспечения газоснабжением – сейчас в доме имеется только электрическое отопление. По поручению губернатора этот вопрос взят в проработку.

В Кинельском районе трое детей бойцов отправились в санаторий «Циолковский». Многодетной семье отсыпана песчано-гравийная дорога протяженностью 350 метров. Также детям закупают зимнюю одежду и продукты.

Не отстает от них и Большечерниговский район – помимо прочего, здесь проводится работа с пенсионерами из числа родственников военнослужащих. Так, пятеро матерей бойцов получили медицинскую помощь, еще шесть семей направлены на дополнительные обследования.

По итогам встречи Дмитрий Азаров поручил сформировать свод мер поддержки, реализованных на муниципальном уровне – в каждом районе и городском округе.

– Каждый понедельник мы заслушиваем вопрос о мерах поддержки. Есть опыт, например, когда коллеги вводят на муниципальном уровне дополнительные льготы по транспортному обслуживанию. Нам нужно масштабировать наиболее успешный опыт, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

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