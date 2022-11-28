В Самаре пьяный мужчина напал с ножом на родственников своей сожительницы

Инцидент чудом обошелся без погибших. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жуткая история произошла вечером в пятницу, 25 ноября 2022 года, в Самаре. Семейная ссора закончилась поножовщиной и чудом обошлась без погибших. Подробности сообщили в СУ СК по Самарской области.

Инцидент произошел в одном домов Кировского района. 47-летний пьяный мужчина начал ссориться со своими домочадцами. В какой-то момент он схватил нож и набросился на родственников своей сожительницы – 45-летнюю женщину и ее 15-летнего сына.

– Он причинил непроникающее ножевое ранение поясничной области несовершеннолетнему и резаную рану правой руки женщине, – рассказали в СУ СК по региону.

К счастью, взбесившегося мужчину вовремя остановили – потерпевшая успела выхватить нож у него из рук.

В отношении самарца возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ «Покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух лиц». Расследование продолжается.

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