В Самаре переименуют остановку общественного транспорта у Телецентра на Московском шоссе

Изменения коснутся определенных маршрутов. Фото: Яндекс. Карты

Одна из остановок общественного транспорта на Московском шоссе в Самаре сменит свое название. Речь идет об остановочном пункте «Телецентр». Об этом сообщается в постановлении городской администрации.

– Новое название «Телецентр – Университет телекоммуникаций и информатики» присвоено для остановок в обоих направлениях по Московскому шоссе и ул. Советской Армии в направлении от ул. Ново-Садовой, – следует из документации.

Отмечается, что изменения коснутся маршрутов троллейбусов №4, 12, 12, 19, 20 и автобусов №1, 23, 30, 35, 37, 47, 67. В дальнейшем планируется изменить название указанной остановки для автобусов №4 и 21м.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.