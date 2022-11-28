Стали известны лучшие УК и ТСЖ в Самарской области

Организатором акции выступил самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс». Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «Лучшая жилищная организация-2022». Она проходила с 1 июля по 31 августа 2022 года, ее участниками стали обслуживающие организации, заключившие договор с компанией.

– В этом году участие в акции приняли 97 управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Среди них были выбраны 10 лидеров, – рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Победителями стали три компании из Самары, две из Сызрани и пять – из Тольятти. Им вручили сертификаты на новогоднее оформление своих дворов.

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