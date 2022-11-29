В Самаре еще одну полосу движения могут открыть по улице Ново-Садовой 5 декабря 2022 года

Специалисты опустились на 20 метров. Фото: городская администрация

В Самаре строители продолжают работать с опережением сроков. В областной столице еще одну полосу движения могут открыть по улице Ново-Садовой уже в следующем месяце.

По информации городской администрации, после открытия полосы автолюбители смогут беспрепятственно поворачивать на улицу Полевую. На данный момент движение по прямому ходу перекрестка на улице Самарской недоступно. Многие ограничения на дорожном участке связаны со строительством новой станции метро «Театральная».

Помимо этого, до конца этого года планируют открыть еще две полосы от улицы Галактионовской с правым поворотом с улицы Самарской. Работники заняты разработкой стартового котлована.

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