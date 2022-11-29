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НовостиОбщество29 ноября 2022 4:17

В Самаре еще одну полосу движения могут открыть по улице Ново-Садовой 5 декабря 2022 года

Специалисты поделились данными о ходе работ
Алена ПРОВКИНА
Специалисты опустились на 20 метров. Фото: городская администрация

Специалисты опустились на 20 метров. Фото: городская администрация

В Самаре строители продолжают работать с опережением сроков. В областной столице еще одну полосу движения могут открыть по улице Ново-Садовой уже в следующем месяце.

По информации городской администрации, после открытия полосы автолюбители смогут беспрепятственно поворачивать на улицу Полевую. На данный момент движение по прямому ходу перекрестка на улице Самарской недоступно. Многие ограничения на дорожном участке связаны со строительством новой станции метро «Театральная».

Помимо этого, до конца этого года планируют открыть еще две полосы от улицы Галактионовской с правым поворотом с улицы Самарской. Работники заняты разработкой стартового котлована.

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