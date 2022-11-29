Самарцы стали чаще обращаться за онлайн-консультациями врачей на работе

Сейчас уже каждый десятый самарец обращался за онлайн-консультациями врачей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно исследованию SuperJob, проведенному с 1 по 28 ноября, за год выросло число самарцев, которые консультировались с врачами по поводу своего здоровья прямо на работе.

В этом году таких было 22%, а в прошлых двух годах показатель составлял 14%. Сейчас уже каждый десятый самарец обращался за онлайн-консультациями врачей. Так, 5% освоили телемедицинские сервисы до коронавируса, еще 5% воспользовались в последние 2 года.

За онлайн-консультациями врачей чаще обращаются женщины (16%), чем мужчины (6%). И наибольшее количество такого опыта есть у жителей Самары с доходом от 80 тысяч рублей в месяц. При этом число однозначно и скорее отрицательных отзывов выросло за год на 8%, но полностью и скорее положительных отзывов больше (55%).

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