После собрания с жильцами снесут более 400 ветхих и аварийных домов в Самаре

Власти собираются снести 83 аварийных и 320 ветхих зданий. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре после собрания с жильцами снесут более 400 ветхих и аварийных домов, а на месте них построят новое комфортное жилье в рамках реализации проектов комплексного развития территорий. сообщает пресс-служба областного правительства.

— В соответствии с программой определили территории с 403 непригодными для жизни домами. Их выставят на аукцион, чтобы в дальнейшем снести и построить высотки, но первоначально надо расселить людей, — рассказали в правительстве Самарской области.

Так, территории 26 кварталов объединили в 17 лотов. Семь аукционов проведут в этом году, а остальные – в следующем. Власти собираются снести 83 аварийных и 320 ветхих зданий. Их общая площадь составляет более 228,6 тысяч квадратных метров.

Помимо строительства новых высоток, обустроят социальную инфраструктуру, а именно возведут детские сады и школы. Собрания с жильцами расселяемых домов должны провести до конца этого года, а решения по всем лотам примут в 2022-2023 годах.

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