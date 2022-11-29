Автомобиль BMW сгорел на ул. Осипенко в Самаре 29 ноября 2022 года

Пожарные потушили возгорание за несколько минут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранним утром во вторник, 29 ноября 2022 года, в Ленинском районе Самары произошло ЧП. У дома № 41 по улице Осипенко вспыхнул припаркованный автомобиль BMW.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 4:07. Горел автомобиль иностранного производства. На месте работали 9 человек и 2 единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Пожарные справились с огнем в течение нескольких минут. Они потушили возгорание в 4:26. Информации о пострадавших нет. Из-за чего загорелась иномарка – поджог или неисправность электропроводки, пока неизвестно. Причину пожара и ущерб от него предстоит установить специалистам.

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