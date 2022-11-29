Шесть автобусов поедут в объезд из-за провала асфальта в Самаре 29 ноября

Изменились маршруты движения некоторого общественного транспорта. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сегодня, 29 ноября 2022 года, в Самарском районе областного центра произошел обвал асфальта на ул.Куйбышева/ул.Комсомольская в направлении Хлебная площадь. Из-за этого изменились маршруты некоторого общественного транспорта.

— Внимание, временный объезд шести автобусов, — предупредили в департаменте транспорта Самары.

Речь идет о следующих направлениях. Объезжать будут автобусы № 5Д, 17 и 32 по ул. Пионерская - ул. Алексея Толстого - ул. Крупской в направлении из города.

Помимо этого, в направлении города временно скорректировались маршруты автобусов № 24, 37, 47 по ул. Пионерская - ул. Алексея Толстого - ул. Крупской.

На данный момент неизвестно, сколько времени понадобится специалистам для устранения повреждения дорожного покрытия и как скоро общественный транспорт продолжит движение без объезда.

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