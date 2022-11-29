Стало известно, где обустроят выходы станции метро «Театральная» в Самаре

Рабочие заканчивают вынос коммуникаций и разработку стартового котлована / Фото: министерство строительство Самарской области

Стало известно, где в Самаре сделают выходы новой станции метро «Театральная». Информацию озвучил замдиректора ГКУ «Управление капитального строительства» Александр Богданов.

- Выходы из метро планируется обустроить в районе пересечения улиц Галактионовской и Рабочей, а также на Галактионовской ближе к гостинице «Лотте», - сказал чиновник.

Напомним, в настоящее время специалисты заканчивают перенос инженерных коммуникаций и разработку стартового котлована в районе театра оперы и балета. Работы идут с опережением графика. Также продолжается обустройство котлована на улице Полевой.

Монтаж комплекса для проходки тоннеля в сторону станции метро «Алабинская» могут начать уже в 20-х числах декабря 2022 года. Щит доставят на место после получения положительного заключения экспертизы и определения подрядчика.

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