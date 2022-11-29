Расписание автобусов № 3 и 13 изменят в Самаре с 1 декабря 2022 года

Автобусы № 3 и 13 будут курсировать с интервалом в полчаса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре изменят расписание движения автобусов № 3 «П. Шмидта – Пл. Революции» и 13 «П. Шмидта – Губернский рынок». Они начнут курсировать по-новому с четверга, 1 декабря 2022 года. Об этом в соцсетях сообщил перевозчик.

– По просьбам горожан на маршрутах № 3 и 13 увеличено количество единиц транспорта. Добавлены еще два автобуса МАЗ. В связи с этим было решено скорректировать расписание, – отметили представители компании.

Интервал движения автобусов составит около получаса. Первый рейс маршрута № 3 из поселка Шмидта намечен на 6:40, последний – на 19:20. Отправление первого и последнего рейсов от площади Революции – в 7:00 и 19:47. Автобус № 13 будет отправляться из поселка Шмидта в 7:33, а от Губернского рынка – в 7:08. Последние рейсы – в 20:05 и 19:40 соответственно.

Новое расписание движения автобусов № 3 и 13 / Фото: ПроТранспорт63

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