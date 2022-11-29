В Самаре хотят построить высотку на Ново-Садовой возле Постникова Оврага

Многоэтажная жилая застройка предполагает недостаточное количество парковочных мест. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пройдут общественные слушания по поводу строительства высотки на улице Ново-Садовой возле Постников Оврага. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Власти планируют построить высотные дома на участке площадью 1817 квадратных метров. Публичные слушания начались сегодня, 29 ноября. Высказать свою мнение по поводу проекта можно будет до 20 декабря 2022 года.

Многоэтажная жилая застройка предполагает недостаточное количество парковочных мест. В проекте рассчитано только 0,7 парковочных мест на одну квартиру.

С информационными материалами предполагаемой застройки можно ознакомиться в холле первого этажа департамента градостроительства по адресу: ул. Галактионовская, 132.

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