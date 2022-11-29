Самарцы пожаловались на разбитые дороги в переулке Малярный

Дорожный участок в плачевном состоянии. Фото: "Честная Самара"

Жители Самары пожаловались на состояние дороги в переулке Малярный. На участке часто случаются коммунальные и дорожные аварии.

По словам очевидцев, территория находится рядом с грузовым речным портом. Дорога на участке разбита, часто случаются прорывы воды, а с наступлением морозов появляется настоящий каток. Автор поста уверен, что долгое время не предпринимаются никакие действия, чтобы отремонтировать дорогу.

Также местные жители подчеркивают, что испытывают сложности при движении на легковой машине по переулку. На дороге застревают даже автобусы.

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