В Самарской области семье мобилизованного установили новую газовую колонку

Трудовой коллектив в составе 34 человек собрал деньги и купил новую колонку. Фото: правительство Самарской области

В Камышлинском районе Самарской области семье мобилизованного в квартиру установили новую водонагревательную колонку. Помогли районная администрация и газовая компания. Об этом сообщили в правительстве региона.

Администрация района в качестве поиска решения проблемы женщины связалась с местной газовой службой, и помощь нашлась. Трудовой коллектив в составе 34 человек собрал деньги, купил новую колонку, и бригада приехала бесплатно заменила.

— Низкий поклон дружному коллективу газового хозяйства и его руководству. Еще нам передали огромный пакет с теплыми вещами, продуктами длительного хранения, сладкими гостинцами и медикаментами, — делится радостью супруга бойца.

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