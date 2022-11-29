Эксперты рассказали, во сколько обойдется приглашение Деда Мороза на дом в Самаре

В зависимости от опыта артистов цена меняется Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре эксперты рассказали, сколько придется заплатить за приглашение Деда Мороза и Снегурочки на дом. Спрос на услуги подскочил на 171%.

По сообщению аналитиков Авито, горожане уже стали бронировать артистов. Объявлений от «волшебников» стало больше на 76%. Средняя стоимость вызова артистов домой составляет 2000 рублей. В эту стоимость включают игровые программы. Отмечают, что цена может расти в зависимости от масштаба и формата мероприятия. Помимо этого, Дед Мороз с многолетним опытом берет за выступление от 5000 рублей.

С приближением новогодних праздников спрос на услуги будет расти. В прошлом году в новогоднюю ночь вызов артистов домой достиг 10 тысяч рублей.

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