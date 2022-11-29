В Самарской области подтвердили 142 случая коронавируса 29 ноября 2022 года

Было госпитализировано в медицинские учреждения 29 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального штаба на 29 ноября 2022 года, за сутки в Самарской области подтвердили 142 случая коронавирусной инфекции.

На данный момент показатель числа выздоровевших меньше количества заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 121 жителю региона. Было госпитализировано в медицинские учреждения 29 человек, за сутки никто не умер.

Специалисты провели 3751 лабораторных исследований на КВИ. Еще 106 человека обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 36 – выявили при профилактическом обследовании лиц без клинических проявлений.

Из общего количества новых случаев COVID-19 выявили 38 в г. Самара, 30 – в г. Тольятти, 11 – в г. Похвистнево, 8 – в Приволжском районе, по 6 – в Похвистневском, Борском районах и г. Сызрань, по 5 – в Нефтегорском, Большеглушицком и Кошкинском районах.

По 4 заболевших оказалось в Кинель-Черкасском районе и г. Новокуйбышевск, 3 – в г. Отрадный, по 2 – в Хворостянском, Богатовском, Шигонском районах и г. Октябрьск, по 1 – в Большечерниговском, Безенчукском и Алексеевском районах.

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