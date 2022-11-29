Более 800 тысяч жителей Самарской области прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию

Сейчас на территории области проживает более 37 тысяч инфицированных ВИЧ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году тестирование на ВИЧ-инфекцию прошли более 800 тысяч жителей Самарской области. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Сейчас на территории области проживает более 37 тысяч инфицированных ВИЧ. Специалисты напоминают, что важно сдать тест на ВИЧ, чтобы сохранить своё здоровье и обеспечить здоровье будущему поколению.

Пройти тестирование можно в рамках профилактического осмотра или диспансеризации в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС. Также есть возможность проверить свой ВИЧ-статус выездных мероприятиях областного СПИД-центра.

В Самаре пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию можно на улице Ново-Садовой, 226, в Новокуйбышевске – на ул. Чернышевского, 1а, в г. Тольятти – на бульваре Здоровья, 25, ул. Зеленая, 15, а в г. Сызрань – на ул. Астраханская, 41.

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