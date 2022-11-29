Свободные места в детсадах распределят в Самаре 2 декабря 2022 года

Распределение мест в садиках пройдет в автоматизированном порядке Фото: администрация Самары

В пятницу, 2 декабря, в Самаре распределят свободные места в детских садах на 2022-2023 учебный год. Этот процесс пройдет в автоматизированном порядке, сообщает пресс-служба городской администрации.

- Родителям стоит проверить данные, указанные в электронном заявлении. В случае обнаружения неточностей необходимо обратиться в МФЦ и внести необходимые изменения, - отметили в мэрии.

О предоставлении места сообщат сами сотрудники детского сада. Также родители смогут узнать результаты распределения самостоятельно – через сайт es.asurso.ru или es2p.asurso.ru (раздел «Поиск заявлений»).

Чтобы подтвердить согласие с предоставленным местом, необходимо будет в течение 10 рабочих дней обратиться в садик и написать заявление. А в случае несогласия обратиться в МФЦ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.