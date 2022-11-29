Самарским разработчикам рассказали об инструментах Фонда содействия инновациям

Участники узнали о грантах, финансовой поддержке и других важных моментах. Фото: министерство экономического развития Самарской области

На какие гранты могут претендовать стартапы, как правильно оформить заявку и куда обратиться за финансовой поддержкой – ответы на эти и другие вопросы получили участники «Недели инноватора». Второй день мероприятия был посвящен инструментам Фонда содействия инновациям (ФСИ). Его модератором выступил региональный представитель Фонда в Самарской области, директор технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко.

– В технопарке «Жигулевская долина» реализуется принцип единого окна поддержки инноваций. Поток грантов, в первую очередь, реализуется при помощи ФСИ. Нам важно, чтобы участники инновационного сообщества видели возможности, которые им предоставляет Фонд, – рассказал Александр Сергиенко.

В рамках Дня ФСИ участники изучили программы и гранты для разных направлений развития и уровней зрелости проекта, разобрали ошибки, которые допускаются при оформлении заявок на конкурс. А победители конкурсов рассказали о своих историях успеха.

Самарская область уделяет большое значение созданию благоприятного делового климата в регионе. Минэкономразвития реализует ряд мер поддержки в сфере высоких технологий и помогает инноваторам в привлечении федеральных инструментов развития.

– Это касается льготного финансирования, грантовой поддержки. Здесь программы ФСИ являются одними из самых востребованных. В этом году Фонд поддержал проекты региональных разработчиков на общую сумму более 170 млн рублей, – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

На третьем дне «Недели инноватора», который пройдет 30 ноября, участники узнают об индустриальном партнерстве, поддержке реинжиниринга и IT-компаний. Пройти регистрацию можно по ссылке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.