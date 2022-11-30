В Самаре вспыхнул многоквартирный дом на улице Молодогвардейской

Из горящего здания эвакуировали 6 человек. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Утром в среду, 30 ноября, в центре Самары произошел пожар. На улице Молодогвардейской, 144 вспыхнул многоквартирный дом. Информацию сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

– Сообщение о возгорании поступило на пульт в 6:27. Прибывшие на место ЧП пожарные выяснили, что пожар произошел в квартире на первом этаже, – рассказали в ГУ МЧС по региону.

Ситуация была осложнена особенностью конструкции горящего здания и расположенных рядом жилых домов. Они довольно старые, с деревянными перекрытиями, поэтому существовала угроза распространения огня на второй этаж и соседние объекты.

С пламенем боролись 65 человек, было задействовано 17 единиц техники. В качестве дополнительных сил и средств пожарные службы использовали пожарно-насосную станцию и рукавный автомобиль. В целях безопасности из здания эвакуировали шесть человек.

Потушить пожар на площади 40 квадратных метров удалось в 7:16. ЧП обошлось без погибших и пострадавших. Причина возгорания устанавливается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.