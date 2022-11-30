Деревянный дом на улице Рабочей в Самаре изымут для муниципальных нужд

Здание признано выявленным объектом культурного наследия. Фото: 2ГИС

В Самаре для муниципальных нужд изымут дом № 24 на улице Рабочей. Сделать это обязана городская администрация по решению Ленинского районного суда.

Сделать это пришлось, так как аварийный дом в установленный срок собственники не реконструировали. Ранее им было поручено получить разрешения на проведение работ. Здание, к тому же, признано выявленным объектом культурного наследия.

В связи с тем, что администрация Самары до сих пор не приняла решение об изъятии, суд обязал ее это сделать. Такое бездействие администрации, по мнению суда, нарушает права жильцов дома.

Теперь до конца февраля 2023 года городская администрация должна будет изъять дом и относящейся к нему земельный участок, а также расселить жильцов.

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