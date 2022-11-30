Самолеты начнут летать прямым рейсом из Самары в Таиланд с 1 декабря 2022 года

Частота рейсов в международный аэропорт Утапао составит один раз в 10-11 дней. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прямы рейсы из Самары в Таиланд вновь появились в расписании международного аэропорта Курумоч. Самолеты приступят к полетам уже с 1 декабря 2022 года.

— Частота рейсов в международный аэропорт Утапао составит один раз в 10-11 дней. Точное время вылета нужно уточнять при бронировании тура у операторов Coral Travel и Fun&Sun, — сообщили в пресс-службе аэропорта Курумоч.

К полетам из Самары в Таиланд приступает авиакомпания Azur Air. Перевозить пассажиров будут самолеты Boeing 767-300 вместимостью 336 мест. Время в пути составит 8 часов.

Аэропорт Утапао находится примерно в 40 км от самого популярного курорта Таиланда –Паттайи. Посмотреть расписание можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки – на сайте авиаперевозчика.

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