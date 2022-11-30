Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 ноября 2022 6:04

Самолеты начнут летать прямым рейсом из Самары в Таиланд с 1 декабря 2022 года

К полетам данного направления приступает авиакомпания Azur Air
Ирина СИНЕГУБОВА
Частота рейсов в международный аэропорт Утапао составит один раз в 10-11 дней.

Частота рейсов в международный аэропорт Утапао составит один раз в 10-11 дней.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прямы рейсы из Самары в Таиланд вновь появились в расписании международного аэропорта Курумоч. Самолеты приступят к полетам уже с 1 декабря 2022 года.

— Частота рейсов в международный аэропорт Утапао составит один раз в 10-11 дней. Точное время вылета нужно уточнять при бронировании тура у операторов Coral Travel и Fun&Sun, — сообщили в пресс-службе аэропорта Курумоч.

К полетам из Самары в Таиланд приступает авиакомпания Azur Air. Перевозить пассажиров будут самолеты Boeing 767-300 вместимостью 336 мест. Время в пути составит 8 часов.

Аэропорт Утапао находится примерно в 40 км от самого популярного курорта Таиланда –Паттайи. Посмотреть расписание можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки – на сайте авиаперевозчика.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.