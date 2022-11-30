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НовостиОбщество30 ноября 2022 7:01

Полиция и ОМОН задержали 18 мигрантов на овощебазе в Самаре

Рейды прошли в ночь на 30 ноября
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Пятеро иностранных граждан могут покинуть территорию РФ.

Пятеро иностранных граждан могут покинуть территорию РФ.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полиция и ОМОН провели ночные рейды на торговой базе в Кировском районе Самары. За одну ночь были задержаны 18 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Выяснилось, что 9 мигрантов незаконно вели трудовую деятельность на территории страны, еще 15 нарушили правила въезда либо режима пребывания в России. В отношении одного работника овощебазы составлен протокол по ч.2 ст. 18.17 КоАП РФ «Несоблюдение установленных в соответствии с ФЗ в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности».

Отмечается, что пятеро мигрантов могут покинуть территорию РФ. Данный вопрос сейчас находится в проработке.

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