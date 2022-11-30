Стали известны самые дешевые направления поездок из Самары на поезде в декабре 2022 года

Дороже всего самарцам обойдется поездка до Уфы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны города, в которые можно добраться на поезде из Самары по относительно недорогой цене. Их список составил сервис Яндекс.Путешествия. Эксперты проанализировали стоимость железнодорожных билетов и выявили самые дешевые направления.

В списке оказались пять городов. Самой недорогой оказалась поездка до ближайшего к Самаре города – Сызрани. Билет туда обойдется пассажирам поездов в 432 рубля. На втором месте идет Пенза (699 рублей), на третьем разместился – Оренбург (747 рублей).

Дороже всего будут стоить поездки в Саратов и Уфу. Билет на поезд обойдется самарцам в 898 и 973 рубля соответственно.

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