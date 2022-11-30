В Самаре отправят под снос 25 домов и гаражи в Промышленном районе

Площадку отдадут под комплексное развитие. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Промышленном районе Самары запланирована реализация проекта комплексного развития территорий. Информация следует из постановления мэра города.

Под КРТ отдадут площадку в границах улиц Ставропольской, Нагорной, Калинина и Гвардейского переулка. На участке площадью 7,98 Га планируется новая застройка, однако перед этим будут снесены старые здания.

Согласно документации, под снос попали дома, расположенные по следующим адресам: переулок Роторный, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14; переулок Гвардейский, 3, 5, 7, 9, 11, 13; ул. Ставропольская, 110, 112; ул. Калинина, 84, 86, 88; ул. Нагорная, 49; ул. Ставропольская, 114/пер. Роторный, 2; ул. Нагорная, 47/пер. Гвардейский, 15; ул. Нагорная, 51/пер. Роторный, 16; пер. Роторный, 11/ул. Нагорная, 53. Все они построены в 1958-1961 годах.

Помимо этого, власти планируют снести гаражи и котельную. А школу №5, расположенную на пересечении Ставропольской и Калинина, планируется обновить.

На реализацию проекта КРТ отведено семь лет.

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