Первый этап благоустройства парка «Воронежские озера» завершили в Самаре в 2022 году

Депутат Илья Шевцов рассказал, как преобразилось общественное пространство / Фото: Единая Россия

В Самаре завершили первый этап благоустройства парка «Воронежские озера». Общественное пространство обновили со стороны ТЦ «Империя» на Московском шоссе. Там преобразили входную группу и фонтан. Об этом сообщил председатель совета депутатов Промышленного района Илья Шевцов.

- Заменили освещение, установили малые архитектурные формы, обновили тротуары. Организовали парковку, разбили газоны с системой автополива и посадили деревья. Рабочие изменили внешний вид фонтана, теперь он «сухой». Струи воды бьют как будто из-под земли, - рассказал Илья Шевцов.

Проект реализовали в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» и народной программы партии «Единая Россия». Ранее местные жители просили благоустроить парк, выровнять его ландшафт и почистить водоемы. Пока начали с первого пожелания. В 2023 году преображение общественного пространства будет продолжено.

Напомним, жители Самарской области внесли в народную программу несколько тысяч пожеланий и инициатив. Исполнено более 27% предложений, большая часть из которых – благоустройство общественных пространств. Теперь узнать, какие позитивные перемены произошли в конкретном городе или районе, можно с помощью специальной цифровой платформы «Народная программа».

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