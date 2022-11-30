Презентовали востребованные специальности: День ОДК-Кузнецов прошел в Самарском политехе

Алексей Соболев отметил большую потребность завода в инженерных кадрах / Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

Самарское двигателестроительное предприятие провело «День ОДК Кузнецов» в СамГТУ. Завод развернул в стенах вуза презентационные площадки, где можно было узнать о самых востребованных на производстве специальностях и направлениях подготовки студентов. Гостями мероприятия стали более 400 человек.

– Несколько недель назад мы побывали в ОДК-Кузнецов, прошлись по новым производствам, посмотрели и оценили высочайший уровень техники и технологий. Это место для нас, там нас ждут! Сегодня вы знакомитесь с предприятием, можете поговорить с ведущими специалистами, – сказал ректор Политеха Дмитрий Быков, обращаясь к студентам.

В «День ОДК-Кузнецов» в вузе работали презентационные площадки по направлениями: «Химия и экология на производстве», «Автоматизация технологических процессов», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Стандартизация и метрология» и др. Представители завода рассказали студентам о востребованных направлениях работы, а также какими навыками и компетенциями им нужно обладать, чтобы пользоваться спросом на рынке труда.

Управляющий директор предприятия Алексей Соболев напомнил, что в 2021 году ОДК-Кузнецов и вуз подписали соглашение о сотрудничестве. Сейчас оно только набирает обороты. К примеру, в этом году набрали группу студентов целевого назначения «Инженерный старт», которые в дальнейшем пойдут работать на завод. Стороны наметили много направления для дальнейшего совместного развития.

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