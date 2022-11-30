Прокуратура оспорила застройки без парковок в Куйбышевском районе Самары

Исполнение решения суда находится на личном контроле прокурора города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Самары оспорила застройки без парковок в Куйбышевском районе. В ходе проверки выявили нарушения прав жителей на достойную и благоприятную инфраструктуру при возведении многоквартирных домов.

— Речь идет о проекте застройки территории в границах улицы Центральной и Южного шоссе. Городская администрация согласовала строительство высоток при отсутствии достаточного количества парковочных мест, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Требования прокурора удовлетворил Ленинский районный суд Самары. Разрешения на отклонение от предельных параметров строительства признали незаконными. Исполнение решения суда находится на личном контроле прокурора города.

Застройщиком выступал «Глобал Вижн Девелопмент». Суд также установил, что у ООО отсутствуют правовые основания на уменьшение количества парковочных мест. Таким образом, возведение многоквартирных домов без парковки нарушает права самарцев на благоприятную инфраструктуру.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.