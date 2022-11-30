Старообрядцам хотят выделить 3 млн рублей на сохранение церкви в Самаре

Средства на сохранение "церкви с часами" выделят из резервного фонда регионального правительства / Фото: rpsc.ru

Власти выделят деньги православной старообрядческой общине храма во имя Казанской Пресвятой Богородицы. Религиозная организация находится на улице Льва Толстого, 14.

- Старообрядческой общине будут предоставлены субсидии для возмещения затрат, связанных с сохранением церковного имущества, ОКН, в том числе с содержанием и эксплуатацией храма во имя Казанской Пресвятой Богородицы, - говорится в проекте постановления на сайте областного правительства.

Религиозной организации направят субсидии в 3 млн рублей. Средства выделят из резервного фонда регионального кабмина. Исполнение постановления проконтролирует департамент управления делами губернатора Самарской области.

Напомним, храм, который известен самарцам как церковь с часами, построили в 1915 году. С 1932-го здание использовали под клуб Средневолжского станкостроительного завода. В 2005 году храм вернули церкви. Сейчас там идет реставрация.

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