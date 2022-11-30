Юные самарцы смогут нарисовать новогодние открытки для бойцов СВО

Участников СВО поздравят с Новым годом открытками от детей / Фото: Единая Россия

Стартовала акция «Новогодняя почта», в рамках которой дети смогут нарисовать открытки для участников СВО. Инициатор — партия «Единая Россия».

Акция пройдет в формате мастер-классов. Их будут проводить в приемных «ЕР» и в штабах общественной поддержки. Также желающие смогут принести самостоятельно нарисованные открытки. Все эти новогодние презенты партия доставит на фронт — бойцам СВО.

— Ребята со всей страны нарисуют открытки для наших защитников, для тех, кто на передовой, напишут поздравления и теплые пожелания. А в преддверии Нового года «Единая Россия» передаст эти послания бойцам. Уверена, им будет приятно получить новогодние открытки от детей, — отметила замсекретаря генсовета партии, руководитель общественных приемных партии Анна Кузнецова.

В Самаре дети могут принести свои открытки в реготделение партии на улице Революционной, 107. Там же будут проходить мастер-классы. Аналогичные занятия по скреп-букингу проведут волонтеры-репетиторы в военном городке поселка Рощинский. Открытки передадут в зону проведения СВО с ближайшим гуманитарным грузом.

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