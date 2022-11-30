В Самаре пройдет VI форум «Развитие регионов. Лучшее для России» 15-16 декабря

В качестве спикеров выступят представители известных компаний. Фото: сообщество форума во Вконтакте

В самарском отеле Lotte 15-16 декабря 2022 года состоится VI ежегодный форум «Развитие регионов. Лучшее для России». Событие объединит органы власти, бизнеса, некоммерческие организации и сообщества.

— Более 50 экспертов из крупнейших компаний представят проекты по развитию регионов и обсудят актуальные тренды регионального бизнеса, — говорится в официальном сообществе Вконтакте форума.

В качестве спикеров в этом году выступят представители следующих компаний: ВТБ, Газпромбанк, АО «СИТИ-XXI ВЕК», ООО «ЕВРОХИМ», ПАО «Газпром нефть» и другие. Основные тему затронут вопросы развития бизнеса, реакции экономики на вызовы 2022 года, маркетинговых инструментов, импортозамещение и прочее.

С подробной программой форума можно ознакомиться на сайте. Там же есть возможность купить билет и стать участником мероприятия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.