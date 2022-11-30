Самарские рыбаки решили открыть сезон и вышли на лед

Горожане открыли сезон зимней рыбалки. Фото: скриншот видео

В Самаре после наступления холодов местные жители решили выйти на лед. Горожане открыли сезон зимней рыбалки.

Судя по кадрам, опубликованным городским блогером Евгением Щекин в социальных сетях, мужчины решили пойти на рыбалку, как только Волга покрылась льдом. В комментариях пользователи отмечают, что пока такой вид отдыха не безопасен. Лучше подождать некоторое время, чтобы отправляться на середину реки.

Напомним, зима принесет с собой мощные магнитные бури. 1 декабря 2022 года ее сила составит 4 балла. Метеочувствительным гражданам следует подготовиться.

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