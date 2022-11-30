В Самаре обсудили обеспечение безопасности в новогодние и рождественские праздники

Обеспечение безопасности и правопорядка на Новый год стало темой совещания в правительстве региона / Фото: Андрей Савельев

В среду, 30 ноября 2022 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам обеспечения правопорядка в новогодние праздники. Несмотря на то, что массовых гуляний не будет, власти примут все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность людей.

- Важно принять исчерпывающие меры, обеспечивающие безопасность наших граждан в новогодние и рождественские праздники. Также, учитывая обстановку, мы должны повысить антитеррористическую защищенность образовательных организаций, военных комиссариатов, административных зданий, - отметил глава региона.

По словам замначальника по охране общественного порядка ГУ МВД по Самарской области Юрия Дмитриева, в новогоднюю ночь в парках, скверах и на площадях, куда, вероятно, отправятся жители, будут дежурить правоохранители, представители ЧОО и ДНД.

Мэр Самары Елена Лапушкина рассказала, что праздничного концерта и массовых гуляний на площади Куйбышева не будет, но территорию начнут украшать к Новому году. Там установят елочные и световые комплексы, а также два катка. При этом мероприятия для отдыха жителей все-таки организуют. Губернатор подчеркнул, что муниципалитеты должны будут предоставить полную информацию о них, поскольку неорганизованный отдых может иметь свои последствия.

Насколько известно, в Самарской области в предновогодние и праздничные дни планируют провести ряд мероприятий для детей в учреждениях образования, культуры и спорта. Каждую организацию проверят на противопожарную и антитеррористическую защищенность.

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