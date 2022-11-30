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НовостиОбщество30 ноября 2022 14:28

В Самаре продлили ограничение движения транспорта по улицам Самарской и Полевой до 21 декабря

В областной столице продолжают строительство новой станции метро
Алена ПРОВКИНА
В областной столице общественный транспорт будет двигаться по скорректированной схеме. Фото: мэрия

В областной столице общественный транспорт будет двигаться по скорректированной схеме. Фото: мэрия

В Самаре из-за строительства новой станции метро «Театральная» решили продлить ограничение движения на нескольких дорожных участках. Это коснется улиц Самарской и Полевой.

По информации городской администрации, перекроют движение от улицы Чкалова до улицы Полевой, а также в границах улиц Галактионовской и Садовой. Ограничения начнут действовать с 00:00 1 декабря 2022 года до 23:59 20 декабря 2022 года. По участку смогут продолжить движение только спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

Помимо этого, автобусы №2, №23, №24, №41, №47, №50, №92 будут двигаться по скорректированной схеме. Со схемой движения можно ознакомиться на официальном сайте мэрии.

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