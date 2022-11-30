Самарские вузы могут получить финансирование по программе «Приоритет 2030»

Университеты смогут получить дополнительную поддержку Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вузы Самарской области смогут получить дополнительное финансирование. Учебные заведения попали в число 5 претендентов на получение гранта по программе «Приоритет 2030».

О финансировании сообщили во время заседания Минобрнауки страны. Во время встречи представители СНИУ им. Королева и Тольяттинский госуниверситет рассказали о результатах, которые смогли достичь в течение года.Масштабная программа помогает сформировать современные университеты.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров считает, что вузы, попавшие в «Приоритет 2030», могут стать драйверами роста инновационной экономики. Один из представленных университетов реализовал 300 научно-исследовательских проектов в разных направлениях. Среди самых заметных событий выделяют разработку и введение на орбиты первого российского гиперспетрометра для наноспутников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.