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НовостиОбщество30 ноября 2022 16:38

Самарские вузы могут получить финансирование по программе «Приоритет 2030»

Учебные заведения вошли в число претендентов
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
Университеты смогут получить дополнительную поддержку

Университеты смогут получить дополнительную поддержку

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вузы Самарской области смогут получить дополнительное финансирование. Учебные заведения попали в число 5 претендентов на получение гранта по программе «Приоритет 2030».

О финансировании сообщили во время заседания Минобрнауки страны. Во время встречи представители СНИУ им. Королева и Тольяттинский госуниверситет рассказали о результатах, которые смогли достичь в течение года.Масштабная программа помогает сформировать современные университеты.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров считает, что вузы, попавшие в «Приоритет 2030», могут стать драйверами роста инновационной экономики. Один из представленных университетов реализовал 300 научно-исследовательских проектов в разных направлениях. Среди самых заметных событий выделяют разработку и введение на орбиты первого российского гиперспетрометра для наноспутников.

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