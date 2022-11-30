В Самарской области продолжают обновлять социальную инфраструктуру

В регионе продолжают обновлять инфраструктуру Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты продолжают обновлять социальную инфраструктуру. В регионе реализуют значимые проекты, ремонтируют здания школ и больниц.

За последние годы в губернии произошли серьезные изменения, в том числе наладили контроль по вводу социальных объектов. Важные перемены произошли в системе здравоохранения, за 5 лет построили 110 новых учреждений, в числе которых больницы, поликлиники, врачебные амбулатории, ФАП, офисы врачей общей практики. Также отремонтировали около 200 объектов и обновили в них материально-техническую базу.

В период пандемии коронавирусной инфекции в кратчайшие сроки построили современные инфекционные отделения во всех городах области. Помимо этого, с 2018 года возвели 11 школ и 26 школ капитально отремонтированы. Также возвращены в систему образования 47 детских садов, а с 2019 года обновили более 30 ДК.

Одним из значимых направлений строительной политики стала программа расселения местных жителей. В Самарской области с 2019-2020 расселили 2560. На данный момент план по переселению выполнили на 93%.

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