В Самаре растет количество и качество социальных проектов НКО

В завершении встречи глава областного минэкономразвития вручил представителям СОНКО дипломы победителей регионального конкурса грантов

В областном правительстве прошла встреча министра экономразвития и инвестиций Самарской области с победителями регионального конкурса социальных проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций.

- Социально-ориентированные некоммерческие организации уже на протяжении многих лет являются для Самарской области приоритетным направлением развития общественных инициатив, - отметил Дмитрий Богданов И уточнил, что по решению губернатора Дмитрия Азарвоа финансирование по направлениям поддержки СОНКО постоянно увеличивается. За последние четыре года грантовый фонд регионального конкурса вырос более чем в 2 раза: с 30 млн. рублей до 81,2 млн. рублей.

В этом году грантовую поддержку получили 56 проектов, они охватят услугами 250 тысяч жителей региона. Максимальнвй размер гранта - 2 млн рублей. Условия конкурса в этом году совершенствовались, например, теперь нет правила об обязательном софинансировании проекта за счет средств организации. Шире стали и конкурсные направления. Среди них теперь социализация молодежи, организация досуга людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья, пропаганда семейных ценностей, популяризация культуры, популяризация благотворительной деятельности.

Поддерживают НКО-шников не только на этапе подачи заявки и участия в конкурсе. В 2022 году появился новый сервис - аналог казначейского сопровождения, он поможет правильно расходовать средства гранта.

- Мы видим, что из года в год растет качество и объем услуг, растет конкуренция за финансовую поддержку таких проектов. Это дает уверенность, что у социальных проектов СОНКО есть большое будущее, и они все активнее будут влиять на развитие региона в самых разных сферах, - подчеркнул Дмитрий Богданов.