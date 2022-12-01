В Куйбышевском районе Самары загорелся теплоход 1 декабря 2022 года

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 1 декабря 2022 года, ранним утром загорелся теплоход «ОМ» на улице Белорусской, 132 в Куйбышевском районе Самары.

— Сообщение о возгорании судна при проведении демонтажных работ на территории поступило в 08:46, — сообщили в МЧС по Самарской области.

Загоревшийся теплоход «ОМ» является списанным и находится на берегу. Пожарно-спасательные подразделения были привлечены по повышенному рангу вызова – Пожар № 2. Для тушения на место происшествия прибыли 76 человек и 18 единиц техники.

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Как отмечают в пресс-службе, погибших и пострадавших не оказалось. Какой ущерб причинен судну, в настоящий момент неизвестно.

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