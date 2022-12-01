Совещание прошло в областном ГУ МВД. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области может появиться Центр повышения киберграмотности населения. Такое предложение прозвучало на круглом столе по кибербезопасности, который прошел в региональном ГУ МВД. С инициативой о создании центра выступила представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Татьяна Тимонина.

– Центр позволит генерировать идеи по подготовке разных образовательных программ, повышению киберграмотности различных групп населения, созданию волонтерского движения, – подчеркнула Татьяна Тимонина, добавив, что создать центр можно на базе СамГТУ.

Инициатива нашла поддержку. Участники круглого стола отметили, что создавать центр необходимо общими силами – при помощи региональных властей, ведущих вузов губернии, областного отделения Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ и регионального ГУ МВД.

Борьба с опасным контентом в соцсетях и профилактика интернет-преступлений стала главной темой круглого стола. Работа в этом направлении ведется. Так, с 2014 года в регионе работает оперативный отряд «ЦИФРОН», который занимается блокировкой опасного контента. Помимо этого, проводится ряд других профилактических мероприятий.

В рамках круглого стола правоохранительные органы, общественные организации обсудили алгоритмы работы по каждому направлению деятельности. Приступить к ней планируется уже в этом месяце.

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