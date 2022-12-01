Самарские школьники приняли участие во Всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги»

Онлайн-олимпиада проходила с 1 по 27 ноября 2022 года. Фото: правительство Самарской области

Более 133 тысяч школьников Самарской области приняли участие во Всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги». Мероприятие проходило с 1 по 27 ноября. В режиме онлайн учащиеся 1-9 классов проверили знания ПДД.

– Олимпиада помогает юным участникам дорожного движения еще раз закрепить свои знания по ПДД. В этом году участие в ней приняли 133 тысячи 547 школьников, в прошлом году – около 100 тысяч, – рассказала заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Ольга Блохина.

Олимпиада проводится третий год подряд и активно набирает популярность. В этом году общее количество участников со всей России составило 4 миллиона 458 тысяч человек.

– Снижение аварийности на дорогах - задача, которая заложена в национальную цель «Комфортная и безопасная среда для жизни». Детская безопасность - в особом приоритете. Именно поэтому олимпиада получила большой отклик среди детей и родителей, – отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Огромную роль в детской дорожной безопасности играет состояние дорог. В Самарской области ему уделяют особое значение. За все время реализации дорожного нацпроекта в регионе привели в порядок более 3 тысяч участков дорог, ведущих к детским образовательным и досуговым учреждениям.

По поручению главы региона Дмитрия Азарова каждый ноябрь в губернии проходит «Месячник безопасности дорожного движения». Дети посещают открытые уроки и занятия, где изучают и закрепляют ПДД.

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