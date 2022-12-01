Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 декабря 2022 7:59

Новогодняя почта открылась на ул. Ленинградской в Самаре 1 декабря 2022 года

Жители смогут отправить послание Деду Морозу
Анастасия ФИЛАТОВА
Отправить письмо или открытку главному зимнему волшебнику смогут все желающие

Отправить письмо или открытку главному зимнему волшебнику смогут все желающие

Фото: Архив "КП"

Жители Самарской области смогут отправить письмо или открытку Деду Морозу. В четверг, 1 декабря 2022 года, в регионе заработала специальная новогодняя почта.

- Отправить письмо или открытку Деду Морозу можно из более чем 770 почтовых отделений Самарской области. На конверте нужно написать: 162390, Россия, Вологодская область, г. Великий Устюг, «Дом Деда Мороза», - сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Самаре новогодняя почта заработала центральном отделении на улице Ленинградской, 24. Там установили специальный почтовый ящик. Отправить оттуда послание главному зимнему волшебнику можно будет до 30 декабря 2022 года. Сотрудники почты подскажут, как правильно оформить письмо – заполнить адресные строки, наклеить марку. Послание доставят, даже если где-то допущена неточность. Главное, чтобы на нем был указан адресат – Дед Мороз.

Отметим, самарцы смогут отправить письмо или открытку не только в Великий Устюг, но и «коллегам» главного зимнего волшебника в другие регионы. К примеру, Урал Морозу, Ямалу Ири, Тол Бабаю, Хель Мучи, Чысхаану, Паккайне и др.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.