Новогодняя почта открылась на ул. Ленинградской в Самаре 1 декабря 2022 года

Отправить письмо или открытку главному зимнему волшебнику смогут все желающие Фото: Архив "КП"

Жители Самарской области смогут отправить письмо или открытку Деду Морозу. В четверг, 1 декабря 2022 года, в регионе заработала специальная новогодняя почта.

- Отправить письмо или открытку Деду Морозу можно из более чем 770 почтовых отделений Самарской области. На конверте нужно написать: 162390, Россия, Вологодская область, г. Великий Устюг, «Дом Деда Мороза», - сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Самаре новогодняя почта заработала центральном отделении на улице Ленинградской, 24. Там установили специальный почтовый ящик. Отправить оттуда послание главному зимнему волшебнику можно будет до 30 декабря 2022 года. Сотрудники почты подскажут, как правильно оформить письмо – заполнить адресные строки, наклеить марку. Послание доставят, даже если где-то допущена неточность. Главное, чтобы на нем был указан адресат – Дед Мороз.

Отметим, самарцы смогут отправить письмо или открытку не только в Великий Устюг, но и «коллегам» главного зимнего волшебника в другие регионы. К примеру, Урал Морозу, Ямалу Ири, Тол Бабаю, Хель Мучи, Чысхаану, Паккайне и др.

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