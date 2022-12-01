«Изначально город казался вымершим»: самарский фотограф показал улицы Мариуполя

Мужчина поделился интересными кадрами в социальных сетях. Фото: Арсений Котов

Фотограф из Самары Арсений Котов летом 2022 отправился в необычную поездку. Мужчина посетил Мариуполь, откуда привез десятки интересных кадров. В социальных сетях фотограф рассказал, чем жил город несколько месяцев назад и показал, как выглядели его улицы.

Опубликованные снимки впечатляют. Местами картина кажется постапокалиптической: пустые улицы, разрушенные дома. Этот факт подтвердил и сам Арсений. Он отмечает: во время поездки на машине город казался вымершим, однако вскоре его мнение изменилось.

– Стоило доехать до центра, как стали появляться оживленные улицы. На бульваре Шевченко процветает торговля. Продают все – начиная от книг, одежды, бытовой техники и заканчивая едой, водой, – рассказал Арсений Котов.

Изначально город казался вымершим, а после фотограф увидел оживленные улицы. Фото: Арсений Котов

По словам фотографа, режим жизни в городе был довольно строгим. В 20:00 наступал комендантский час, который длился вплоть до 6 часов утра. Зато днем жизнь кипела: пляж был полон народа, желающего окунуться в теплые воды Азовского моря.

Так выглядел Драмтеатра Мариуполя. Фото: Арсений Котов

Арсений Котов отмечает, что в Мариуполе велась активная работа по восстановлению инфраструктуры. Центр города сильно пострадал, целых домов практически не осталось. Летом 2022 года там разбирали завалы и убирали остатки мусора с улиц.

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