В Самарской области можно больше не предоставлять полис ОМС в медучреждениях

Дополнительная информация будет вноситься в детский электронный полис. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 1 декабря 2022 года, в Самарской области, как и по всей стране, запустили цифровой полис ОМС. Теперь в медучреждение можно прийти только с паспортом, сообщает «Комсомольская правда».

До этого времени в поликлиниках требовалось предоставлять бумажный вариант полиса обязательного медицинского страхования. Теперь же он будет отображаться в электронной форме – его смогут найти по данным паспорта.

Дополнительная информация будет вноситься в детский электронный полис. Речь идет о данных про родителей или опекунах. Напомним, полис ОМС нужен людям для прикрепления к определенному медицинскому учреждения, чтобы была возможность получать бесплатную медпомощь..

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