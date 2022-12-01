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НовостиПроисшествия1 декабря 2022 8:20

В Самарской области осудили пособника террористов

Мужчина хотел оспорить приговор, но попытка не удалась
Анастасия ФИЛАТОВА
Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ

Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ

Фото: УФСБ по Самарской области

В Самарской области выявили пособника террористов. Им оказался выходец из Центрально-Азиатского региона. Об этом сообщает пресс-служба регуправления ФСБ.

– Мужчина был причастен к содействию террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», деятельность которой запрещена на территории РФ. Злоумышленник был задержан в апреле 2022 года, – рассказали в ведомстве.

В отношении мужчины тогда возбудили уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ. Вскоре он предстал перед Центральным окружным военным судом. Его признали виновным и назначили 9 лет лишения свободы: 2 года отбывания в тюрьме и 7 – колонии строгого режима.

Осужденный не согласился с приговором и подал жалобу. В понедельник, 28 ноября 2022 года, ее рассмотрел Апелляционный военный суд Московской области. Он оставил решение первой инстанции без изменений.

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