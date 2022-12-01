В Самаре 300 жителей не смогут вылететь за границу из-за долгов за коммуналку

Ограничения действуют, в том числе, на поездки поездом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

300 жителям Самары запретили выезжать за границу России. Причина – большие долги за холодное водоснабжение и водоотведение. Об этом сообщили в ООО «РКС-Самара».

– В отношении 300 человек вынесены постановления об ограничении права выезда за пределы РФ. До конца года таких людей может стать еще больше. Ограничение действует, в том числе, на поездки поездом – во всех городах России, а не только в Самаре, – рассказали в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

По данным компании, сегодня в работе у судебных приставов находится порядка 10 тысяч дел по должникам. При этом около 2 тысяч человек задолжали за коммуналку более 30 тысяч рублей.

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