В Самаре жители смогут купить продукты по самым низким ценам

Жители смогут найти товары по низким ценам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские специалисты провели минимальный мониторинг цен в сетевых и несетевых магазинах города. Жители смогут приобрести товары по самой низкой цене.

По информации городской администрации на 1 декабря 2022 года, выгоднее всего купить говядину (кроме бескостного мяса) за 400 рублей/килограмм на Безымянском рынке в Промышленном районе. Картофель за 19 рублей/килограмм в «Магните» Куйбышевского района. Яблоки за 54,99 рубля/килограмм в «Пятерочке» Кировского района.

Подобные мониторинги помогают отслеживать наличие товаров и динамику цен. Вся актуальная информация указана на официальном сайте мэрии.

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